Gutes für Gesundheit und Verkehrssituation: Jetzt anmelden für Stadtradeln in Hof

Jeden Morgen fahren tausende Menschen in der Region mit dem Auto zur Arbeit. Um etwas für die Umwelt und die eigene Gesundheit zu tun, ist es besser diese Strecke mit dem Fahrrad zurückzulegen. Im September machen das wieder viele beim Stadtradeln. Auch die Stadt Hof ist heuer wieder mit dabei. Es geht nicht nur darum, die meisten Kilometer zu schaffen, die Stadt will damit auch die Situation auf den Straßen verbessern. Über eine App können Teilnehmer Schlaglöcher, Radwege, die plötzlich aufhören oder eine unübersichtliche Verkehrsführung direkt an die Stadtverwaltung melden. Für die besten Stadtradler gibt es aber auch wieder Preise in Höhe von 250 Euro.

www.stadtradeln.de/hof

Ansprechpartner für weitere Fragen:

Jürgen Baumann, Radverkehrsbeauftragter der Stadt Hof, E-Mail: juergen.baumann@stadt-hof.de