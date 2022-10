Guter Spielzeitbeginn: Theater Hof blickt gemischt in die Zukunft

Erst die Corona-Pandemie, dann die Probleme bei der Schaustelle und schließlich der Wasserschaden – das Theater Hof hat in den vergangenen Jahren gleich mit mehreren Krisen zu kämpfen gehabt. Das Publikum ist dem Haus trotzdem treu geblieben. Auch wenn einige Abonnenten abgesprungen sind, ist der Zuspruch besser als an anderen Theatern. Die Uraufführung „Jack the ripper“ ist mit gut 6000 Tickets praktisch ausverkauft und auch der Vorverkauf für das Familienstück „Der Räuber Hotzenplotz“ hat fast Vor-Corona-Niveau erreicht. Gleichzeitig bereitet Intendant Reinhardt Friese die Energiekrise Sorgen:

Friese eröffnet seine letzte Spielzeit am Theater Hof im September 2023 mit der Oper „Die Zauberflöte“ von Mozart.