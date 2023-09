Es war ein langer Weg zum Klassenerhalt in der letzten Saison für die SpVgg Bayern Hof. Dank der Relegation spielen sie weiter in der Bayernliga Nord. Diese Spielzeit hat bisher gut begonnen für die Hofer. Nach 9 Spielen liegen sie im Tabellenmittelfeld. Heute wollen sie wieder punkten. Zuhause empfangen die Hofer den TSV Kornburg. Die Nürnberger liegen auf Platz 14 der Tabelle. Die Partie an der Grünen Au startet heute um 14 Uhr.