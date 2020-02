Gute Zahlen bis zum Winter: Tourismus in Hochfranken boomt auch 2019

Kein Schnee, keine Wintersport-Touristen in der Region. Wie groß der Schaden für die Skilifte und Hotels am Ende sein wird, muss sich erst noch zeigen. Dem Landkreis Wunsiedel hat im Dezember beispielsweise fast ein Zehntel der Besucher aus dem Vorjahr gefehlt. Auf das ganze Jahr gesehen ist die Entwicklung in Hochfranken aber eigentlich positiv.

Das zeigt der heute veröffentlichte Bericht des Bayerischen Landesamtes für Statistik. Im vergangenen Jahr haben nochmal deutlich mehr Touristen die Stadt und den Landkreis Hof besucht. In Beiden hat es einen Anstieg um mehr als 6% gegeben. Im Landkreis Wunsiedel ist die Zahl der Touristen im Vergleich zum Jahr 2018 mehr oder weniger gleichgeblieben – trotz des schlechten Dezember-Ergebnisses. Und die Menschen bleiben auch länger – am längsten im Landkreis Hof: nämlich im Schnitt fast vier Tage. Die Zahl der Übernachtungen ist überall in der Region gestiegen.