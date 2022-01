Gute Wintersportbedingungen am Wochenende: Schneeschuhwanderung am Mittwoch

Auch wenn die Schneefälle gerade eine Pause machen, die Region ist weiterhin sehr gut für Wintersportler präpariert. Der Schneebericht fürs Wochenende sagt rund um den Ochsenkopf gute Bedingungen voraus – auch für die Loipen.

Auch im Frankenwald läuft der Bergwiesenlift in Schwarzenbach am Wald an diesem Wochenende und die Loipen sind gespurt.

Wem es heute zu windig ist, der kann sich noch für die nächste Schneeschuhwanderung anmelden, telefonisch bei der Touristinfo Bischofsgrün. Los geht’s am Mittwoch um 13 Uhr an Braun’s Skialm. Die Wanderung ist auch für Schneeschuh-Neulinge geeignet.