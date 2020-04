Gute Nachrichten in Corona-Zeiten: Helmbrechtser Bauprojekte gehen voran

Vieles in der Region steht momentan wegen des Corona-Virus still. Bei den Bauprojekten in Helmbrechts geht es aber voran. Im neuen Wohngebiet am Stadelberg laufen die Vorbereitungen für die Straßen. Ende Juni kommen die Randsteine rein. Für ein paar Grundstücke sind auch noch Plätze frei, heißt es aus dem Rathaus.

Der Volkspark entwickelt sich unterdessen immer mehr zur grünen Lunge Helmbrechts. Die ehemalige Gärtnerei ist weg. Jetzt sind 40 neue Bäume und Sträucher gepflanzt. Die Mittelschule Helmbrechts hat Patenschaften für die Bäume übernommen.