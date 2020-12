Gute Nachrichten aus der Wirtschaft: Gealan beendet Corona-Jahr mit Umsatz-Plus

Viele Firmen machen momentan Verluste und müssen sogar Mitarbeiter entlassen. Da ist es eine gute Nachricht, wenn ein Unternehmen mit einem Plus aus dem Jahr geht. Beim Kunststoffhersteller Gealan ist genau das der Fall.

Während des ersten Lockdowns im Frühjahr ist der Umsatz noch eingebrochen und Gealan musste in Kurzarbeit gehen. Am Ende des Jahres steht ein Wachstum von zwei Prozent, heißt es in einer Mitteilung. So war es der Firma möglich, auch in diesem Jahr zu investieren – in die beiden Standorte in der Region sind rund zehn Millionen Euro geflossen. In Oberkotzau gibt es einen neuen Mitarbeiterparkplatz, eine neue Kantine folgt noch. Die soll auch in den Neubau in Tanna. Die neue Lehrwerkstatt und die Büros sind schon in Betrieb. Später ist auch noch ein neues Lager geplant. Im Januar veranstaltet Gealan außerdem das Internationale Zukunfsforum in digitaler Form. Dort geht es um die Zukunftsthemen auf dem Fenstermarkt.