Gute Nachricht für Biergartenbesitzer: Stadt Hof erlaubt kostenlose Erweiterung von Freischankflächen

Seit dieser Woche haben die Biergärten in Bayern wieder geöffnet, allerdings unter Auflagen: Es muss genügend Abstand zwischen den Tischen sein und an einem Tisch dürfen nur Menschen aus maximal zwei Haushalten sitzen. Damit können logischerweise weniger Gäste als vor Corona kommen, den Wirten entgehen also Einnahmen. Die Lösung: Die Wirte vergrößern ihre Biergärten. Und das macht die Stadt Hof jetzt auch unkompliziert möglich. Die CSU-Stadtratsfraktion hatte beantragt die Freischankflächen in der Stadt kostenlos erweitern zu lassen. Auch die Verwaltung hat sich in der vergangenen Woche schon damit beschäftigt. Der Haupt- und Finanzausschuss hat dem Vorschlag am Abend zugestimmt.