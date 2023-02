Gute Laune beim Pipi machen – Toilettenfrau spielt Gitarre

Der neunte Startplatz für den deutschen ESC-Vorentscheid ist vergeben: an Ikke Hüftgold. Sollte er gewinnen, wäre Deutschland mal (…)

«Die größe Bühne der Welt» wird die Halbzeitshow des Super Bowl genannt. Am Sonntag soll Rihanna sie füllen - auch wenn sie dies vor (…)

Rihannas Kehrtwende: Große Erwartung an Super-Bowl-Auftritt

Die gebürtige Kubanerin ist in den USA als «Queen of Salsa» berühmt geworden. Kommendes Jahr soll ihr zu Ehren eine 25-Cent-Münze mit (…)

Band Fall Out Boy kündigt vier Konzerte in Deutschland an

Die US-Rockband Fall Out Boy kommt im Herbst für vier Konzerte nach Deutschland. Das erste Konzert ist am 21. Oktober in (…)