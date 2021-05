Gut vorbereitet: Grundschulen in Hof öffnen wieder

Nachdem die Inzidenz in Hof in den letzten Tagen stabil war, durften nun wieder die Grundschulen sowie die 5. und 6. Klassen der Förderschulen in der Stadt Hof öffnen. Schulen und Lehrer hätten diesen Tag herbeigesehnt, erklärt Schulamtsleiter Stefan Stadelmann im Euroherz-Interview. Die Lehrer hätten ihre Hausaufgaben gemacht, so Stadelmann. Die Zwischenzeit haben die Schulen für Vorbereitungen genutzt.

Es gelten Masken- und Testpflicht für Schülerinnen und Schüler. Außerdem müssen Mindestabstände eingehalten werden. Daher gehen manche Schulen auch noch nicht in den vollen Präsenzunterricht sondern in den Wechselunterricht. Auch Lüftungsanlagen hätten einige Schulen in der Zwischenzeit angeschafft. Im Landkreis Hof liegt die Inzidenz stabil unter 100. Daher dürfen ab heute (Dienstag, 18.05.) alle Jahrgänge zurück in die Klassenzimmer. Nach den Pfingstferien wird die Inzidenzgrenze für Schulen bayernweit auf 165 angehoben.