Gut shoppen in Marktredwitz: Modeerlebnishaus FREY als Store of the Year 2020 ausgezeichnet

Wer sich was Neues zum Anziehen zulegen will, findet im FREY Modeerlebnishaus in Marktredwitz eine gute Auswahl. Dass es sich dort besonders gut shoppen lässt, bestätigt jetzt eine hohe Stelle. Der Handelsverband Deutschland hat das Modehaus als Store of the Year 2020 in der Kategorie „Fashion“ ausgezeichnet. Vor allem die herausragenden Ladenkonzepte hätten überzeugt, heißt es in der Begründung.

Die Entscheidung bei dem deutschlandweiten Wettbewerb hat eine unabhängige Jury auf Grund der Bewerbungsunterlagen und der Besichtigung der Läden vor Ort getroffen.