Gut 400 Straftaten mit Bezug zu Ukraine-Krieg

Mehrere Millionen Menschen sind bereits vor dem russischen Krieg in der Ukraine geflohen. In Deutschland haben die Behörden nun fast (…)

Hunderttausende Menschen aus der Ukraine suchen in Deutschland Zuflucht. Es gilt die Regel: Wo schon viele sind, wollen noch mehr hin. (…)

Kassenärzte: Probleme bei Versorgung von Kriegsflüchtlingen

Wer vor dem Krieg in der Ukraine flüchtet, soll so unbürokratisch und einfach wie möglich in Deutschland Schutz finden. Doch die (…)