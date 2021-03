Gurgeln als Eintrittskarte: Landkreis Wunsiedel startet Testkonzept

Gurgeln für Schulöffnungen: Der Landkreis Wunsiedel startet heute (MO) ein umfassendes Testkonzept in den Notgruppen der Grundschulen des Landkreises. Das funktioniert so: Zweimal pro Woche können die Kids, die die Einwilligung ihrer Eltern haben, eine Gurgeltest machen. Der Probe davon wird dann eine kleine Menge abgezwackt und im Nachgang für die ganze Klasse eine PCR-Testung gemacht. Erst wenn die dann positiv ausfällt, müssen die Kids sich mit einem herkömmlichen PCR-Test nachtesten lassen. Dann können gegebenenfalls Maßnahmen folgen. Das Ganze macht der Landkreis, um die Schüler_Innen schnellstmöglich wieder zurück in die Schule zu bekommen, so Landrat Peter Berek:

Wenn sich das System bewährt, könnte es der Landkreis mit der Zustimmung des Gesundheitsministeriums ausbauen.