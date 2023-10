Guido Maria Kretschmer gibt Tipps für Umgang mit Demenz

Modedesigner Guido Maria Kretschmer hat sich für einen sensiblen Umgang mit Menschen ausgesprochen, die an Demenz leiden. «Ich glaube, dass es den Angehörigen von Demenzerkrankten eine Leichtigkeit geben könnte, wenn man bei den Erinnerungslücken mitspielt», sagte der 58-Jährige im «Bild»-Interview anlässlich der Veröffentlichung seines neuen Buchs «19 521 Schritte».

In dem Interview sagte Kretschmer, dass seine Mutter an Demenz erkrankt sei. Er selbst könne sich «super darauf einlassen», empfinde es «sogar als Bereicherung, wenn man für einen Moment seinem eigenen Leben aus dem Weg gehen kann». «Es kommt eine große Traurigkeit, wenn man spürt, dass deine eigene Mutter plötzlich vergisst», sagte Kretschmer weiter. Wenn man eines Tages älter sei, so wie er, dann komme dieser Umstand auch bei vielen anderen.