Güttler Logistik: Neue Hallenanlage in Hof

Wenn ihr am Gewerbegebiet an der Hohensaas in Hof vorbeikommt, könnt ihr aktuell eine neue Baustelle sehen: Güttler Logistik baut neben der bestehenden Halle eine weitere Hallenanlage. Hier sollen bis zu 3300 Regalstellplätze entstehen, teilt der Logistikdienstleister mit.

Damit reagiert Güttler auf die Schwankungen der vergangenen Jahre in den Lieferketten. Der Bedarf an Logistikflächen ist hoch, das Unternehmen kann hier Güter für seine Kunden zwischenlagern. Vier Millionen Euro investiert Güttler, im November soll der neue Hallenkomplex fertig sein.

Aber nicht nur für die Kunden hat die Millioneninvestition Vorteile: Güttler kann mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach künftig einen Großteil des benötigten Stroms selbst produzieren. Und: Das neue Gebäude trägt auch einen Teil dazu bei, dass sich die Brummi-Fahrer von Güttler wohler fühlen: Im Bürotrakt sind nämlich Duschen und Schlafplätze geplant.