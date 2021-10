Nach drei Jahren Bauzeit ist das Güterverkehrszentrum in Hof an den Start gegangen. Von hier aus gehen Güter aus der Region unter anderem nach Hamburg, wo sie Schiffe in die ganze Welt bringen. Um den Einfluss der Stadt Hof als Logistikstandort noch zu erweitern, laufen bereits weitere Planungen. Contargo-Geschäftsführer Thomas Löffler:

Das neu errichtete GVZ ist demnach nur der Anfang. Vor allem der Schienenverkehr soll in Zukunft eine wichtige Rolle für die Region spielen.