Güterverkehrszentrum Herlasgrün: Sinn und Unsinn

Im Ringen um ein neues Güterverkehrszentrum in Herlasgrün im Vogtland gibt es erneut Ärger. Sachsens Wirtschaftsministerium hatte in einer Logistik-Studie die Notwendigkeit und Zukunftsfähigkeit eines solchen Standortes zwischen den Terminals in Hof und Glauchau betont, doch weiterhin halten sich Zweifel an der Sinnhaftigkeit und an einer Umsetzung. Laut Landrat Rolf Keil hätten bislang noch keine Unternehmen Bedarf angemeldet. Alternative Standorte seien außerdem nicht bekannt. Im Pöhler Ortsteil Herlasgrün gibt es erhebliche Vorbehalte gegen die mit einem Güterumschlagplatz verbundenen Belastungen. Im Gegensatz zu Herlasgrün hatte sich beispielsweise Reichenbach aktiv für einen solchen Logistikstandort interessiert. Die Industrie- uns Handelskammer plädiert derweil für ein Güterterminal im Vogtland.