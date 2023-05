Günstigere Bayreuth-Tickets für junge Leute

Die Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele bieten in diesem Jahr günstigere Tickets für junge Leute an. Es soll «ein Sonderkontingent für musikaffine und neugierige Jugendliche bis 25 Jahre» geben, wie die Festspiele am Freitag mitteilten – für 90 Euro pro Stück. Das Angebot «Wagner for starters» (Wagner für Anfänger) gibt es den Angaben zufolge allerdings nur für den umstrittenen «Ring des Nibelungen» von Regisseur Valentin Schwarz, der im vergangenen Jahr Premiere feierte.

Interessierte können Karten auch nur für einzelne Vorstellungen des vierteiligen Werkes kaufen – ein Novum in Bayreuth, wo Tickets sonst immer nur für den kompletten «Ring»-Zyklus zu haben sind. Wer Karten möchte, kann dieses Interesse unter wagnerforstarters@bayreuther-festspiele.de anmelden. Ein Altersnachweis ist erforderlich.

An diesem Sonntag (7. Mai) startet der allgemeine Online-Sofortverkauf von Tickets für das Opernspektakel, das vom 25. Juli bis zum 28. August auf dem Grünen Hügel von Bayreuth stattfindet.