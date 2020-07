Gündogan: Nürnberg «einfach nicht in der 3. Liga vorstellen»

Nürnberg (dpa/lby) – Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan drückt seinem früheren Verein 1. FC Nürnberg aus der Ferne die Daumen für die Relegation gegen den FC Ingolstadt. Vor dem Playoff-Hinspiel um den Verbleib in der 2. Bundesliga twitterte der Mittelfeldspieler: «Lieber Marek, liebe Clubberer, ich wünsche euch alles Gute für diese extrem wichtige Relegation gegen Ingolstadt. Ich kann mir euch einfach nicht in der 3. Liga vorstellen – gebt 180 Minuten alles.»

Der 29-Jährige bestritt 2009 in der 2. Liga mit Nürnberg sein erstes Profispiel. Insgesamt lief Gündogan 53 Mal für den «Club» auf und stand dabei auch gemeinsam mit dem früheren Torjäger und aktuellen Co-Trainer Marek Mintal auf dem Platz. Mit den Franken erlebte er zwei Relegationen um die Bundesliga – beide verliefen erfolgreich.

Nun droht dem FCN gegen den FCI der Absturz in die Drittklassigkeit. Vor dem ersten Duell an diesem Dienstagabend (18.15 Uhr/ZDF, DAZN und Amazon Prime) schrieb der Profi von Manchester City noch: «Werde euch von England aus unterstützen. Grüße in meine alte Heimat.»