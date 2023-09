Gündogan: «Dürfen uns keine Ausrutscher mehr erlauben»

Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat vor den Länderspielen gegen Japan und Frankreich gute Ergebnisse gefordert.

«Als Mannschaft muss uns klar sein, dass wir jetzt liefern müssen. Wir dürfen uns keine Ausrutscher mehr erlauben», sagte der Mittelfeldspieler vom FC Barcelona in einem Interview der «Sport Bild». «Wir brauchen eine Basis, damit wir bei der EM um den Titel mitspielen können. Wir brauchen Ergebnisse und die richtige Mentalität. Dementsprechend gibt’s für uns schon jetzt nur noch Finalspiele.»

Gündogan nimmt Flick in Schutz

Der 32-Jährige, der in der vergangenen Saison noch mit Manchester City das Triple aus FA-Cup, Meisterschaft und Champions League geholt hatte, versuchte auch die Kritik an Bundestrainer Hansi Flick abzufedern.

«Wir müssen jetzt beweisen, dass wir nicht nur bei Top-Vereinen spielen, sondern dass wir auch die Qualität haben, uns auf Nationalmannschafts-Ebene mit den Besten zu messen», sagte Gündogan. «Irgendwann müssen wir Spieler uns ja auch mal selbst hinterfragen, es kann ja nicht immer nur um den Trainer gehen.»

Lob von Völler

Sportdirektor Rudi Völler erwartet, dass Gündogan in den kommenden Monaten eine größere Rolle in der Nationalmannschaft spielen wird. «Ilkay hat über Jahre ganz stark gespielt bei Manchester City, er hat die Mannschaft geprägt. Es ist doch klar, dass er jetzt auch in der Nationalmannschaft als Führungsspieler vorangehen will. Er wird ein wichtiger Faktor sein», sagte Völler der «Sport Bild».

Die DFB-Auswahl trifft an diesem Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg auf Japan und am Dienstag kommender Woche in Dortmund auf Vizeweltmeister Frankreich.