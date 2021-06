GRW-Förderung: Grenz-Landkreise profitieren

Grenzregionen haben oft Nachteile, was große Investitionen oder die Ansiedlung von Unternehmen angeht. Um die Nachteile gegenüber anderen Teilen Deutschlands auszugleichen, gibt es die Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“. Als einzige Landkreise in Bayern bekommen auch die Landkreise Wunsiedel, Hof und Tirschenreuth eine Förderung aus dem Programm. Damit sei auch in Zukunft eine zielgerichtete Wirtschaftsförderung möglich, so der hochfränkische CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich. Dass Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und die Bayerischen Staatsregierung Hochfranken in der Förderung halten, sei ein ermutigendes Signal an die Regionen im Grenzgebiet zu Tschechien, so Friedrich.