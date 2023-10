Ein Gruselausflug zum Labyrinth am Theresienstein, eine Runde Bowling oder eine Lama-Trekking-Tour am Döbraberg. Das Herbstferienprogramm der Kommunalen Jugendarbeit der Stadt Hof im Kinder- und Jugendzentrum „Q“ ist auch heuer wieder vielseitig; langweilig dürfte es also niemandem werden. Wer dabei sein will, kann sich ab heute online anmelden. Ausnahme ist die Halloween-Party. Dafür ist keine Anmeldung im Vorfeld notwendig. Das Angebot richtet sich an Kinder von 6 bis 12 Jahren.