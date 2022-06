Grundsteuerreform: reges Interesse an Infoveranstaltung in Hof

Haus- und Grundstücksbesitzer müssen ab dem 1.Juli eine neue Aufgabe meistern. Durch die anstehende Grundsteuerreform sind sie verpflichtet, eine Grundsteuererklärung über ihr Eigentum, sowie über vorhandene Land- und Forstwirtschaft an die Finanzämter zu übermitteln.

Die wichtigsten Informationen dazu sind gestern Abend in einer Informationsveranstaltung in der Hofer Bürgergesellschaft behandelt worden. Im gut gefüllten Saal zeigten die Anwesenden Haus- und Grundbesitzer vor allem an Berechnungsbeispielen großes Interesse – und woher sie die erforderlichen Daten für die Berechnung bekommen.

Die Finanzämter werden demnächst auch alle betroffenen Personen anschreiben, sagte der Leiter der Hofer Finanzamts, Frank Drews:

Die Abgabe dieser Grundsteuererklärung muss dann bis spätestens 31.Oktober diesen Jahres erfolgen. Wie viel Grundsteuer auf die Eigentümer zukommt, wird sich erst im Jahr 2024 zeigen, da erst dann die Hebesätze der einzelnen Städte und Gemeinden feststehen. Erstmals bezahlt werden muss die neue Grundsteuer dann im Jahr 2025.

Eine weitere Informationsveranstaltung findet heute Abend um 19 Uhr in der Lothar-von-Faber-Grundschule in Geroldsgrün statt.