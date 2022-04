Grundsteuerreform: Mehr Personal für Scanzentrum Wunsiedel

Auch wenn die Digitalisierung immer weiter voranschreitet, haben manche das Gefühl, dass in deutschen Behörden immer noch vieles mit Stift und Papier funktioniert. Anders ist das bei der Steuererklärung. Die müsst ihr ab diesem Jahr elektronisch abgeben. Damit kommt auch eine Menge Arbeit auf das Scanzentrum in Wunsiedel zu. Das digitalisiert sämtliche Steuererklärungen und Papierunterlagen. Deshalb bekommt es jetzt für die kommenden zwei Jahre Verstärkung. Wie das Bayerische Finanzministerium mitteilt, nehmen schon heute (1.4.) 59 von insgesamt 110 Beschäftigten ihre Arbeit in Wunsiedel auf. Im Juni folgen dann die restlichen Mitarbeiter.