Grundschulneubau in Hof: Es bleibt bei der Einfachturnhalle

Das Schulzentrum am Rosenbühl und die Christian-Wolfrum-Grundschule: Zwei millionenschwere Schulprojekte in Hof. Für beide steht jeweils ein Neubau an. Der Hofer Stadtrat hat sich jetzt nochmal mit dem Neubau an der Christian-Wolfrum-Grundschule befasst. Es stand zur Debatte, ob dort eine Zweifachturnhalle entstehen könnte. Diesen Wunsch hatte insbesondere die CSU-Stadtratsfraktion geäußert. Es bleibt allerdings bei einer Einfachturnhalle. Das liegt mitunter am Platzangebot:

So Oberbürgermeisterin Eva Döhla nach der Stadtratssitzung.

Nach aktuellem Stand soll der Neubau der Grundschule 2025 beginnen und drei Jahre später fertig sein. Sie soll nach dem Münchner Lernhauskonzept gestaltet werden, das den Schulkindern das Lernen ganztägig und bedürfnisorientiert ermöglichen soll.