Grundschule Warmensteinach: Jetzt auch offiziell als Naturpark-Schule zertifiziert

Mathe, Deutsch, und das Fichtelgebirge… So ungefähr dürfte der Stundenplan in der Grundschule in Warmensteinach aussehen. Schon seit drei Jahren lernen die Schüler dort etwas über die Natur und die Kultur im Fichtelgebirge. Jetzt hat die Grundschule auch offiziell das Zertifikat als „Naturpark-Schule“ erhalten. Die entsprechende Feier hatte sich durch Corona immer wieder verschoben. Die Auszeichnung „Naturpark-Schule“ ist eine bundesweite Auszeichnung des Verbands Deutscher Naturparke. Das Zertifikat für die Grundschule Warmensteinach gilt nun fünf Jahre lang.