Grundschule Naila: Stadt bekommt weitere Rate

Die Fenster lassen sich nicht mehr öffnen, die Heizung funktioniert nicht oder es fehlen vorgeschriebene Fluchtwege. Solche Missstände gibt es an vielen Schulen in Deutschland. Das Problem: Es fehlt das Geld für eine Sanierung. Die Stadt Naila Ist da schon weiter, sagt Bürgermeister Frank Stumpf:

Über viereinhalb Millionen Euro an Fördergeldern gab es für dieses Projekt. Die vierte Rate in Höhe von einer Million Euro ist kürzlich eingetroffen. Jedes Stockwerk bekommt zum Beispiel ein eigenes Farbkonzept in den Farben der Grundschule. Neue Mediensäulen sollen Heizung, Licht und das W-LAN steuern.