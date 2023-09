Grundschul-Sanierung abgeschlossen: Tag der offenen Tür heute in Naila

Der Ausbildungsstart im September zeigt sich auf dem Arbeitsmarkt in der Region: Die Arbeitslosenzahlen sind im Vergleich zum August (…)

Auf dem Hoftex-Areal in der Schützenstraße in Hof soll ein neues Studentenwohnheim entstehen. Dort soll einmal Platz sein für gut 300 (…)

Neues Studentenwohnheim in Hof: Umweltminister Glauber besucht Hoftex-Areal

Landtagswahl: Der Trend in Oberfranken geht zur Briefwahl

Sonntag in einer Woche ist Landtags- und Bezirkstagswahl in Bayern. Zeit für eine Zwischenbilanz, wie viele von euch per Briefwahl (…)