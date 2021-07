Grundsatzbeschluss: Von Plauen nach Leipzig – ohne Umstieg

Mit dem Zug von Plauen nach Leipzig – ohne Umstieg. Das könnte in Zukunft möglich sein. Bei der jüngsten Verbandsversammlung des Zweckverbandes Öffentlicher Personennahverkehr Vogtland wurde der Grundsatzbeschluss gefasst, dass sich das Vogtland an der Ausschreibung für das Mitteldeutsche S-Bahn Netz beteiligt. Um die umsteigefreie Fahrt zu ermöglichen, müssen jedoch am Bahnhof Werdau notwendige, technische Voraussetzungen geschaffen werden. Durch die Verlängerung der S-Bahn bis nach Plauen, würden rund zwei Millionen Euro auf den Vogtlandkreis zukommen. Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer hat gegen den Beschluss gestimmt. Der Fernverkehr sei nicht Aufgabe des Zweckverbandes. Außerdem befürchtet Oberdorfer, dass der Freistaat Sachsen die Kommunen mit den Mehrausgaben allein lassen wird.