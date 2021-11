Grund- und Mittelschule Feilitzsch: Anschaffung von Luftreinigungsgeräten erst nach Sanierung

Luftreinigungsgeräte sollen in unseren Schulen für mehr Sicherheit sorgen. Wie zuletzt berichtet, bekommt nun auch die Stadt Hof Geräte für die Klassenzimmer. Bis Mitte Januar sollen alle Schulen ausgestattet sein. In Feilitzsch hat man sich für die Grund- und Mittelschule bayerisches Vogtland aber erst einmal gegen die Anschaffung der Geräte entschieden. Der Grund ist jedoch simpel: Das Schulgebäude wird saniert – die Grundschule erhält einen Neubau. In diesem Zuge sollen dann auch hochwertige Luftreiniger ihren Platz finden. In der Übergangszeit sind CO2-Ampeln geplant.

Wie der Feilitzscher Bürgermeister Francisco Hernandez auf Anfrage von Radio Euroherz mitteilt, können dadurch die Lüftungszeiten verkürzt bzw. die Intervalle zwischen den Lüftungen verlängert werden. Die Sicherheit der Kinder stehe aber an erster Stelle, so Hernandez weiter. Der Beschluss ist bereits am 9. September gefasst worden. Wegen einer Petition hatte man das Thema erneut in die Sitzung der Verwaltungsgemeinschaft aufgenommen.