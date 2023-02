Grund offenbar ein Kurzschluss: Stromausfall in Rehau

Bei uns haben sich heute Hörer gemeldet und von Stromausfällen in Rehau berichtet.

Bayernwerk erklärt auf Nachfrage: Es habe eine Beschädigung an einem Kabel des Mittelspannungsnetzes gegeben. Das hat in der Folge einen Kurzschluss ausgelöst. 2.400 Haushalte in Rehau und der Umgebung waren in der Folge ohne Strom. Am späten Nachmittag waren alle Haushalte wieder am Netz, heißt es von Bayernwerk.