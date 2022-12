Grüße zu Weihnachten und Silvester: Stadt Plauen beschenkt Notunterkünfte

Grußkarten zu Weihnachten und Silvester verschicken – das macht die Stadt Plauen schon länger nicht mehr. Die Stadtverwaltung setzt dagegen auf digitale Weihnachtsgrüße. Das Geld, das dabei eingespart wird, investiert die Stadt in kleine Weihnachtsgeschenke für die Bewohner von Notunterkünften in Plauen. Die Grüße und Weihnachtsgeschenke von Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner sind jetzt an die Notunterkünfte rausgegangen. In den Unterkünften leben Menschen, die von Zwangsräumungen betroffen sind und für die schnell neuer Wohnraum gefunden werden muss. In den Notunterkünften für Frauen und Mütter mit Kindern sind derzeit sechs Frauen und sieben Kinder untergebracht. In der Unterkunft für alleinstehende Männer wohnen gerade neun Personen im Alter von 20 bis 60 Jahren.