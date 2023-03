Grünflächen in München sollen besser geschützt werden

Der Zwist um den Erhalt von Grünflächen in der Landeshauptstadt geht in die nächste Runde. Wie Münchens (…)

Aktivisten blockieren Ausfahrt von Autobahn 96 in München

Klimaaktivisten haben am Montagmorgen in München die Ausfahrt der Autobahn 96 am Mittleren Ring in Richtung Norden (…)