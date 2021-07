Grünes Zentrum Münchberg: Hofer Landrat begrüßt die ersten Mieter

Der Hofer Landrat Oliver Bär hat heute die ersten Mieter des Grünen Zentrums in Münchberg begrüßt. Der Maschinen- und Betriebshilfsring und die Kreisgeschäftsstelle des Bayerischen Bauernverbandes werden in den kommenden Tagen ihre neuen Räume in dem rund 3.100 Quadratmeter großen Haus beziehen. Wie Landrat Oliver Bär mitteilt, zieht sich das Thema Grün durch das gesamte Gebäude. Neben einer Pelletheizung und der Holzfassade, gibt es außerdem grünen Strom dank einer Photovoltaikanlage. In den kommenden Wochen ziehen auch das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten mit einer Führungsakademie und die Landwirtschaftsschule Münchberg in das Grüne Zentrum. Im Herbst folgt die offizielle Einweihung.