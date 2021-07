Grünes Zentrum Münchberg: Die ersten Mieter werden empfangen

Nach fast drei Jahren Bauarbeiten können die ersten Mieter heute (MO, 26.7.) das Grüne Zentrum in Münchberg beziehen. Der Maschinen- und Betriebshilfsring sowie die Kreisgeschäftsstelle des Bayerischen Bauernverbandes werden heute von dem Hofer Landrat Oliver Bär, in ihren Räumlichkeiten begrüßt. In den nächsten Woche folgen dann das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten mit einer Führungsakademie, sowie die Landwirtschaftsschule Münchberg. Im Herbst wird das Grüne Zentrum in der Helmbrechtser Straße offiziell eingeweiht.