Grünes Zentrum in Münchberg: Nach zwei Jahren feierliche Einweihung

Das Grüne Zentrum in Münchberg ist schon seit 2021 fertig. Dort sitzen das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, der Bayerische Bauernverband und der Maschinenring. Es war bewusst so geplant, dass die sogenannten „grünen Berufe“ eine eigene Anlaufstelle bekommen. Die Einweihungsfeier hat aber auf sich warten lassen. Am Mittag war es dann soweit. Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber hat das Grüne Zentrum heute gemeinsam mit Hofs Landrat Oliver Bär eingeweiht. Am Samstag kann sich die Bevölkerung das Grüne Zentrum auch selbst anschauen, dann gibt es einen Tag der offenen Tür.