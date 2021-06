Grünes Licht: Haushalt der Stadt Hof genehmigt

Im März hatte der Hofer Stadtrat den Haushalt verabschiedet, jetzt kam auch das OK aus Bayreuth. Die Regierung von Oberfranken hat den Haushalt der Stadt Hof genehmigt. Das Geld zum Fenster hinauswerfen, kann die Stadt aber nicht. Die Genehmigung kam mit ein paar Auflagen. Die Stadt muss ihren Konsolidierungskurs weiter beibehalten, also Schulden abbauen. Bei den freiwilligen Leistungen in Bereichen wie Kultur und Sport darf sie nicht über die Haushaltsplanung hinausgehen. Auch beim Bau muss die Stadt Hof aufpassen, dass sie nicht zu viel ausgibt. Das liegt vor allem an den gestiegenen Preisen für Rohstoffe. Weil die Finanzlage in Corona-Zeiten nicht rosig aussieht, pocht die Stadt Hof auf eine Entschädigung für die entgangenen Gewerbesteuereinnahmen. Das haben auch schon der Deutsche und der Bayerische Städtetag gefordert.