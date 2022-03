Grünes Licht für Marktredwitz: Haushalt genehmigt

Für Projekte und geplante Investitionen muss sich die Stadt Marktredwitz auch in diesem Jahr keine Erlaubnis abholen: Der Haushalt 2022 ist genehmigt. Das Landratsamt Wunsiedel und die Regierung von Oberfranken haben als Aufsichtsbehörde die Genehmigung erteilt. Möglich ist das, weil die Stadt in den vergangenen Jahren über 30 Millionen Euro Schulden abgebaut hat. Der Verwaltungshaushalt ist gut 46 Millionen Euro schwer, der Vermögenshaushalt rund 17 Millionen Euro. Besonders viel investieren will Marktredwitz heuer in die Teilsanierung und den Erweiterungsbau der Grundschule, die Fortsetzung der Bauarbeiten am Benker-Areal und der Glasschleif, neue Radwege und die Dorferneuerung in Lorenzreuth, Wölsau und Haag.