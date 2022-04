Grüner Strom: E.ON baut Solarpark in Arzberg

Wenn nicht die Klimakrise, dann hat möglicherweise der Krieg Russlands gegen die Ukraine den ein oder anderen zum Nachdenken über unsere Energieversorgung hier in Deutschland angeregt. Die Bundesregierung muss nun schnell Lösungen finden, wie wir unabhängiger von Erdgaslieferungen aus dem Ausland werden können und angesichts explodierender Preise sind auch bei der Stromversorgung neue Ideen gefragt. Zahlreiche Städte und Gemeinden auch hier in der Euroherz-Region kommen jetzt wieder auf Sonnenenergie. So auch Arzberg. Dort entsteht ein neuer Solarpark. Der Energieversorger E.ON hat mit dem Spatenstich jetzt den Bau eingeläutet. Rein rechnerisch kann der Arzberger Solarpark 3500 Haushalte mit grünem Strom versorgen, schreibt E.ON.

Über ein Erdkabel fließt der Strom in eine Übergabestation und damit ins Netz des Bayernwerks. Gut auch für die CO2-Bilanz: Denn so lassen sich laut E.ON 5500 Tonnen CO2 im Jahr vermeiden. Dazu tragen auch die Ausgleichsmaßnahmen für den Flächenverbrauch bei: E.ON hat sich gegenüber der Stadt Arzberg verpflichtet, 400 Tannen und 2800 Buchen im angrenzenden Wald zu pflanzen. Zwischen den Solarmodulen sollen zudem regionale Kräuter gepflanzt werden. Im Sommer soll der Solarpark bei Arzberg dann fertig sein.