Am Sonntag in einer Woche wählen wir einen neuen Bundestag und damit auch einen neuen Kanzler oder eine Kanzlerin. Auch die Kandidaten aus dem Wahlkreis Hof/Wunsiedel befinden sich aktuell in der heißen Wahlkampfphase. Dafür laden sie sich regelmäßig bekannte Gesichter aus der Politik ein. Die Grünen haben heute Spitzenkandidatin Claudia Roth zu Gast. Am Nachmittag diskutieren sie gemeinsam am Hofer Theresienstein.