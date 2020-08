Grünen-Landeschef: Vom Klappern versteht Söder mehr

München (dpa/lby) – Grünen-Landeschef Eike Hallitzky hat den CSU-Vorsitzenden Markus Söder für die Panne bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen in die Pflicht genommen und ihm weitere Versäumnisse vorgeworfen. «Ob Corona – von Starkbierfesten über das «Vergessen» von 900 Infizierten bis zur tatsächlich hohen Zahl der in Bayern Betroffenen – bis zum Halten von Scheuer im Amt in seiner Rolle als CSU-Chef: Vom Klappern versteht Söder weit mehr als vom Handwerk verantwortungsvoller Politik», twitterte der Grünen-Politiker am Donnerstag. Am Mittwoch hatte Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) bekanntgegeben, dass 44 000 Reiserückkehrer nach Tests in Bayern noch kein Ergebnis bekommen hätten, darunter 900 nachweislich Infizierte.