Grüne Woche in Berlin: Metzger, Bäcker und Co. aus der Region gesucht

Ende Januar ist wieder Grüne Woche in Berlin. Die Tourismusmesse, bei der sich Frankenwald, Fichtelgebirge und Fränkische Schweiz in den vergangenen Jahren mit viel Erfolg gemeinsam als Urlaubsregion präsentiert haben.

Die Tourismusverbände aus unseren drei Fremdenverkehrsregionen planen längst ihren Auftritt ab 20. Januar am Gemeinschaftsstand in der Bayern-Halle. Zusammen mit Oberfranken offensiv bieten sie heimischen Bäckern, Metzgern, Brennern, Brauern und Direktvermarktern die Chance, sich dort mit zu präsentieren und natürlich auch, ihre Produkte zu verkaufen.

Klar, wer Urlaub bei uns machen will, der will wissen, was es denn Leckeres zu essen und zu trinken gibt. Entsprechend soll den Messebesuchern in Berlin die Genussregion Oberfranken ganz direkt zur Verkostung präsentiert werden, frei nach dem Motto – Geschmack auf den Frankenwald bekommen. Wer als Metzger, Bäcker oder sonstiger Lebensmittelproduzent Interesse hat, wird gebeten sich beim Frankenwald Tourismus zu melden.

Foto: Archiv