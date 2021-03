Grüne wählen Kandidaten: Ralf Reusch will für Hochfranken in den Bundestag

So langsam machen sich alle Parteien warm für die kommende Bundestagswahl. Die Grünen Kreisverbände Hof und Wunsiedel haben am Wochenende ihren Kandidaten gewählt, der für Hochfranken ins Rennen geht. Ralf Reusch hat sich direkt im ersten Wahlgang gegen zwei weitere Bewerber durchgesetzt. Weil die Mitglieder online abgestimmt haben, braucht es jetzt noch eine formale Bestätigung per Briefwahl. Anschließend hat der Hofer Grünen-Kreisverband noch seine beiden Vertreter für die Landesdelegiertenkonferenz gewählt. Sie bestimmt Mitte April die Kandidaten für die Wahlliste.