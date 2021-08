Grüne: Staatsregierung riskiert stark steigende Stromkosten

München (dpa/lby) – Nach dem großen Stromausfall in München im Mai steckt die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von (…)

Nach Stromausfall in München: Bekennerschreiben zu Brand

München/Zamudio (dpa) – Siemens Gamesa zieht einen Schlussstrich unter das Windgeschäft in China und stellt auch andere Märkte (…)

München (dpa/lby) – Gute Nachrichten für 1,3 Millionen Autofahrer in Bayern: Bei der Kfz-Haftpflichtversicherung werden 18 der 97 (…)

München (dpa/lby) – Wegen des Lokführerstreiks müssen sich am Wochenanfang auch in Bayern zahlreiche Bahnkunden auf Zugausfälle (…)

Bahnstreiks treffen auch Pendler in Bayern

Selb (dpa) – Zahlreiche Arbeitsplätze hängen im Nordosten Bayerns nach wie vor an der Porzellanindustrie. Nun fürchten sowohl (…)

Stromausfall nach Brand Ansbach: 20.000 Menschen betroffen

Ansbach (dpa/lby) – Etwa 20 000 Menschen sind am Donnerstagmorgen in Ansbach zeitweise ohne Strom geblieben, nachdem ein Brand in (…)