Grüne in Oberfranken: Bürgersprechstunde im Regionalbüro in Hof

Zuhause auf dem Sofa Kritik an der Politik zu üben, fällt den meisten leicht. Oft fehlt den Menschen allerdings das Hintergrundwissen zu gewissen politischen Entscheidungen, weil diese meist in verschlossenen Räumen gefällt werden. Heute haben die Bürger in Hof die Möglichkeit, direkt mit Politikerinnen zu sprechen. Die Grünen veranstalten in ihrem Regionalbüro in der Bismarckstraße ab 10.30 Uhr eine Bürgersprechstunde. Anwesend sind die Grünen-Landtagsabgeordnete für Oberfranken, Ursula Sowa, die Hofer Kreisrätin Nanne Wienands und die Grünen-Landtagskandidatin Swanti Bräsecke-Bartsch. Die Sprechstunde dauert zwei Stunden lang. Anmelden müsst ihr euch nicht.