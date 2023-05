Wer schon immer mal wissen wollte, was die Grünen in Stadt und Landkreis Hof so machen, der kann ab 19 Uhr in der Meinels Bas in Hof vorbeikommen. Bei einer Brotzeit können Interessierte mit der Grünen-Landtagskandidatin Swanti Bräsecke-Bartsch und der Bezirksdirektkandidatin Claudia Schmidt über politische Themen diskutieren.