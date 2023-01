Grüne im Hofer Land: Ortsverband in Schwarzenbach/Saale gründet sich

Neben Helmbrechts und Hof wollen die Grünen in der Region jetzt auch in Schwarzenbach an der Saale einen Ortsverband gründen. Das soll heute um 19 Uhr passieren. Alle Interessierten sind dafür ins „Duett“-Pub in Schwarzenbach/Saale eingeladen. Aufgabe des Ortsverbandes wird es dann sein, die Grünen Stadtratsmitglieder in Schwarzenbach zu unterstützen. Auch eigene Themen soll der neue Ortsverband angehen. Dazu gehört zum Beispiel der Ausbau erneuerbarer Energien, die Sanierung von Wohnraum und die Vermeidung weiterer Flächenversiegelung.

