Grüne fordern erneut Wahlrecht ab 16 Jahren in Bayern

Das Wahlrecht in Bayern bleibt vorerst, wie es ist. CSU, Freie Wähler und AfD verhinderten am Donnerstag im Landtag mit ihren (…)

Bayerns Grüne: maximales Tempo bei Umsetzung von Windgesetz

In zwei Wochen will der Bundestag den Windausbau per Gesetz beschleunigen. Bayerns Landtagsgrüne sehen die Regierung schon jetzt in der (…)