Grüne: Corona-Regelungen im Parlament beschließen

München (dpa/lby) – Alle wesentlichen Regelungen im Kampf gegen die Corona-Krise sollen nach dem Willen der Landtags-Grünen im Parlament und nicht alleine von der Staatsregierung beschlossen werden. «Ich möchte, dass die wichtigen Infektionsschutzmaßnahmen von allen Menschen in Bayern verstanden und akzeptiert werden. Politisches Handeln muss deshalb an wissenschaftlichen Kriterien ausgerichtet, sorgfältig abgewogen und nachvollziehbar begründet werden», sagte Fraktionschefin Katharina Schulze am Dienstag in München. Die Fraktion fordere daher, alle Corona-Einzelverordnungen in einem Gesetz, das Bayerische Corona-Maßnahmengesetz «BayCorMaG», zu verankern.

Aus Sicht der Grünen ist es nicht zulässig, mittel- und langfristig notwendige Regelungen für den Umgang mit der Pandemie wie die Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Schutzmasken und Kontaktbeschränkungen stetig am Parlament vorbei zu erlassen. Gerade zu Beginn der Pandemie sei es statthaft gewesen, mit Rechtsverordnungen schnell zu reagieren, um Leben und Gesundheit der Bürger zu schützen. Inzwischen sei aber klar, dass die Pandemie noch länger Teil des Alltags bleiben werde. Der Verzicht auf eine Beteiligung des Landtags sei deshalb aus rechtsstaatlicher Sicht äußerst bedenklich, führe zu intransparenten Entscheidungsprozessen und zu unausgewogenen Ergebnissen, hieß es.

Mit einem vom Landtag beschlossenen und dort auch transparent diskutierten Gesetz könne der «Mythenbildung in der Gesellschaft» vorgebeugt werden, betonte Schulze. Genau wie ihr Fraktionskollege Toni Schuberl fürchtet sie, dass die Akzeptanz der Menschen für die Corona-Regeln, ohne eine Parlamentsbeteiligung weiter sinkt. «Die Menschen verstehen die immer komplizierteren und sich teilweise widersprechenden Regeln nicht mehr», sagte er. Die kurzfristigen Hinterzimmer-Entscheidungen der Staatsregierung müssten durch verlässliche allgemeine Regeln in einem Gesetz abgelöst werden.

Der Gesetzentwurf der Grünen setze daher auf eine Vereinfachung von Regelungen, darin heißt es etwa, dass überall eine Abstandspflicht eingehalten werden müsse und wo das nicht möglich sei, gelte die Maskenpflicht. Strengere Auflagen in besonders betroffenen Regionen solle es dagegen erst bei mehr als 50 Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner in einer Woche geben, nicht wie bisher schon bei 35.