Grüne Bilanz für Oberfranken: Zu viel Flächenfraß bei sinkenden Bevölkerungszahlen

Der Flächenverbrauch, die Agrarwende und der Streuobstpakt sind die wesentlichen Themen, die der Bund Naturschutz in Bayern dieses Jahr ganz oben auf seine Agenda schreibt. Bei der Grünen Bilanz für Oberfranken hat der BN heute vor allem den starken Flächenverbrauch in Oberfranken angeprangert. Obwohl Oberfranken unter der demografischen Entwicklung stark leide und an Einwohnern verliere, werde überdurchschnittlich viel Fläche verbraucht. Regionalreferent Tom Konopka sieht einen Zusammenhang:

Hinzu kommen laut Konopka Verkehrsprojekte und große Gewerbeansiedlungen. 379 Hektar Fläche seien vergangenes Jahr in Oberfranken für Siedlungs- und Verkehrsfläche verbraucht worden. Damit, so Konopka, liege Oberfranken unter den größten Flächenverbrauchern in Bayern. Für Klima- und Landschaftsschutz seien unbebaute Felder, Wiesen und Äcker notwendig. Die Eröffnung der Ortsumgehung von Stadtsteinach im Landkreis Kulmbach zum Beispiel nennt der BN einen schwarzen Tag für Oberfranken. Auch ein paar Erfolge hat der BN hervorgehoben, unter anderem in der Euroherz-Region. Am ehemaligen Grenzstreifen zu Tschechien konnte der Verein mit dem Breiten Teich in Selb ein riesiges Gewässer mit Mooranteilen erwerben und naturschutzgemäß umgestalten.